رسميا.. وزارة المالية السعودية تعلن بشري سارة للمواطنين والمقيمين في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة المالية السعودية صباح اليوم رسمياً عن بشري سارة لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة، حيثُ حصلت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية على هذه الشهادة وطبقت المعايير اللازمة لتلبية جميع متطلباتها ، مما أدى إلى الحصول على الشهادة الدولية لنظام إدارة استمرارية الأعمال “ISO 22301: 2019”.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن الشهادة هي موافقة على الخطوات المتخذة لتنفيذ الإجراءات لضمان استمرارية كافة العمليات الهامة في حال حدوث تغيرات تؤثر على سير العمل.

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قال محمد عبد العزيز رفقي ، مدير استمرارية الأعمال بوزارة الخزانة ، إن الخزانة عملت في الماضي على تطوير السياسات والإجراءات اللازمة في مجالات الحوكمة والمخاطر وحقل الأرز. إدارة. والتزام يتماشى مع تلك الرؤية والأهداف الإستراتيجية.

أظهر ريفكي استعدادًا تامًا للتعامل مع حدوث المتغيرات من جميع الأنواع مقابل القدرة على تتبع تقدم العمليات في ظل جميع الظروف.

بالحصول على شهادة دولية يؤكد أن الوزارة تدير أنشطتها وفق أعلى المعايير الدولية ، الأمر الذي ليس فقط له تأثير إيجابي على جميع الأعمال والأنشطة ، بل على المستوى المحلي أيضًا ، وأضاف أنه سيزيد من مكانة ومصداقية العمل مع العملاء المحليين. مستوى. والمستوى العالمي.

حصلت شهادة “ISO 22301: 2019” لنظام إدارة استمرارية الأعمال سابقًا على شهادة “ISO / IEC 20000-1: 2018” ، لذا فهي الإنجاز العالمي الثالث الذي تحققه الوزارة في تطبيق مواصفات المنظمة الدولية التوحيد. صباحا. ، وشهادة ISO 9001: 2015. وهذا يساهم في تحقيق توجيهات القيادة لتحسين سمعة وشهرة الجهات الحكومية.

توفر المنظمة الدولية للتوحيد القياسي “ISO” إدارة استمرارية الأعمال للمؤسسات التي تجيد تحديد وفهم التهديدات والمخاطر وتأثيرها على سير العمل ، وإنشاء وإزالة الضوابط المناسبة لإدارتها. يرجى ملاحظة أننا سنصدر شهادة قياسية. أنهم. قلل منها قبل حدوثها أو قبل آثارها الضارة.