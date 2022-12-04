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ورد للتو : الكشف عن توجيهات رئاسية حاسمة لوقف مخصصات بعض أصحاب المنح الدراسية

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الرياض - محمد الاطلسي - أكد الناشط السياسي محمد الشامي ان:" الساعات القادمة سيصدر رئيس مجلس القيادة توجيها بوقف مخصصات بعض أصحاب المنح الدراسية"

وتابع في تغريدة له على تويتر:"وقرار بعزل الوزير خالد الوصابي وإحالته للتحقيق وإحالة أيضاً كل من له علاقة في مسألة التلاعب بالمنح الدراسية"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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