رئيس الجالية في ولاية الاباما الأمريكية يلقي كلمة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال30 نوفمبر

الرياض - محمد الاطلسي - ألقى رئيس الجالية اليمنية الجنوبية في ولاية الاباما الأمريكية الشيخ مشعل المنصوب كلمة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال 30 نوفمبر .

وقال مشعل في كلمته في فعاليه أقيمت بامريكا أن يوم الثلاثين من نوفمبر المجيد، يوم اكتمال مسيرة النضال ومسيرة الاستقلال ومسيرة التضحية.

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مؤكداً إن الأمن والاستقرار لا تصنعهما الجيوش وحدها بل الشعوب معها ومناشد كل أبناء شعبنا العظيم أن يكونوا يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد لمواجهة التحديات وموازرة قواتنا المسلحه والامن في الحفاظ على امن بلادنا والذود عن مكاسبه وحمايه اراضيه.

وتوجه في كلمته باسمة واسم الجاليه بأحر التهاني والتبريكات لقيادتنا السياسية والعسكرية الجنوبية ممثله في رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو المجلس الرئاسي عيدروس بن قاسم الزبيدي و إلى كافة جماهير شعبنا الأبي حيثما كان واينما وجد في داخل الوطن وخارجه.

(نص الكلمة)

أيها الحفل الكريم

في يوم الثلاثين من نوفمبر من عام 1967 م كانت أحد أعظم المنجزات التي صنعها شعبنا العظيم في جنوبنا الحبيب في طريقه نحو الحرية والكرامة والاستقلال.

يوم الثلاثين من نوفمبر المجيد، يوم اكتمال مسيرة النضال ومسيرة الاستقلال ومسيرة التضحية، الثلاثين من نوفمبر يوم التتويج لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة ونضالاتها الخالدة

بهذه المناسبة المجيدة يسرني با اسمي وباسم ابناء جاليه الجنوب في ولايه الاباما ان اتوجه باحر التهاني والتبريكات لقيادتنا السياسية والعسكرية الجنوبية ممثله في الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي عضو المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي و إلى كافة جماهير شعبنا الأبي حيثما كان واينما وجد في داخل الوطن وخارجه داعيا الله عز وجل أن تتجدد الاحتفالات بأعيادنا الوطنية في كل عام وشعبنا ووطننا في طريق الاستقرار والعزة والمجد والانتصار لإرادة شعبنا العظيم.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1967 م انطلقت أعراس الوطن كله لتعلن الاستقلال في كل الوطن، وترسم الفرحة على كل شبر في ربوعه.

إن أهم مايعلمنا اياه هذا اليوم المجيد، هو أن الانتصار ثمرة طبيعية للجهود الموحدة والقرار الواحد، وأن الشعب هو من صنع الثورة وصنع معها النصر المستحق والمؤزر .

لنجعل من عيد الاستقلال هذا العام ومن شهر نوفمبر العام الحالي الحافل بالكثير من المعطيات والمؤشرات والدلالات.. عيدا للوطن عيدا لمستقبل جديد عيدا للتغيير وللنهوض بالوطن بتكاتف كل أبنائه كبيره وصغيره .. ولنقف صفا واحدا .. ويدا بيد .. نؤثر حبنا للوطن وترابه المقدس أكثر من إيثارنا لولاءاتنا الحزبية وانتماءاتنا القبلية والمناطقية

واليوم لم يعد لدينا جميعا من سبيل سوى ان نقف جميعاً دون استثناء خلف قيادتنا السياسيه العسكرية و مجلسنا الانتقالي من اجل تحقيق اهداف شعبنا في الحريه والاستقلال واستعاده الدوله

إن الأمن والاستقرار لا تصنعهما الجيوش وحدها بل الشعوب معها . ولهذا فإنني أناشد كل أبناء شعبنا العظيم أن يكونوا يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد لمواجهة التحديات وموازره قواتنا المسلحه والامن في الحفاظ على امن بلادنا والذود عن مكاسبه وحمايه اراضيه

وفي الاخير نطالب قيادتنا بعدم التهاون مع كل الفاسدين و كل الممارسات المخالفة للقانون، فانشغالكم بمعركتكم العسكرية والامنية لن يعفيكم في التصدي لكل من يستغل هذه الظروف العصيبة ليمارس الإفساد فهؤلاء اليوم لا يختلفون عن من يقتل أبناءنا في ساحات المعارك و الدفاع عن الوطن،فيجب محاسبتهم اياً كانوا و أينما كانوا

اننا هنا نتذكر بكل إجلال أولئك الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن ومن أجل حياة حرة وعزيزة وكريمة لأبنائه، فالمجد والخلود لهم جميعا ولهم منا كل التحية والإجلال والعرفان.

المجد لشهدائنا الابطال

الشفاء لجرحانا الميامين

التحية لكل المرابطين على الجبهات.

المجد لكل المناضلين من اجل استعادة وطنهم وكرامتهم وحريتهم.