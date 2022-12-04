المرور السعودي يزف هذه البشارة السارة إلى جميع المقيمين في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أكد المرور السعودي أن خدمة الكفالة الإلكترونية، من الخدمات الهامة التي تُمكن الأفراد من تقديم الكفالة أمام الجهات المعنية، وذلك من أجل إنهاء إجراءاتهم النظامية من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث أنها تعمل على تقديم الكفالة بسرعة كبيرة لرفع العبء عن جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

المرور السعودي والكفالة الإلكترونية

وأشارت الإدارة العامة للمرور بالمملكة من خلال تدوينه لها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي المصغر “تويتر”، أن خدمة الكفالة الإلكترونية تُسهم بشكل كبير في أتمتة إجراءات المرور، كما أنها تعمل على تسهيل إجراءات الكفالة في الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية.

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شروط الاستفادة من الكفالة الإلكترونية

كشف الأمن العام عن شروط الاستفادة من خدمة الكفالة الإلكترونية وهى كما يلي:

ضرورة أن يكون الكفيل مواطنًا.

يجب أن يكوم الكفيل داخل المملكة العربية السعودية.

ضرورة أن يكون الكفيل أكبر من 18 عاماً.

يجب أن يكون لدى الكفيل عنوان وطني مسجل.

لا يمكن إنشاء أكثر من كفالة واحدة لكل من الكفيل أو المكفول.

أوضح الأمن العام إلى كيفية الوصول غلى خدمة الكفالة الإلكترونية، ويكون ذلك من خلال الدخول إلى منصة أبشر السعودية، ثم الدخول على خدماتي، ثم دخول المستخدم على الخدمات العامة ثم خدمات الكفالة.