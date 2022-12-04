باحدث وسائل الراحة والرفاهية عالمياً..سيارات سيدان الفاخرة تصل إلى السعودية| صور

الرياض - محمد الاطلسي - يضم السوق السعودي العديد من سيارات السيدان الفاخرة التي تتمتع بإحداث وسائل الراحة والرفاهية عالمياً، مما يجعلها تقدم تجربة قيادة استثنائية، بالإضافة لجودة تصنيعها العالية والتي تتألف من أجود أنواع المعادن والجلود.

تعتمد السيارة أودي A3 موديل 2022 على محرك بسعة 1400 سي سي، يضخ قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون وصلاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر في الساعة.

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سعر أودي A3موديل 2022:

يبلغ سعر السيارة أودي A3 موديل 2022 نحو 161,300 ريال.

حصلت السيارة مرسيدس A 200 موديل 2022 على محرك بسعة 1300 سي سي، يضخ قوة تصل الى 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 341 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ويمكنها الإنطلاق والتسارع من نقطة الثبات وصلاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 225 كيلومتر في الساعة.

سعر مرسيدس A 200 موديل 2022

يبلغ سعر السيارة مرسيدس A 200 موديل 2022 نحو 161,300 ريال.

تستمد السيارة انفينيتي Q50 موديل 2022 قوتها من محرك بسعة 1300 سي سي، يضخ قوة تصل الى 300 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 400 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات وصلاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 250 حصانا.

أسعار انفينيتي Q50 موديل 2022

انفينيتي Q50 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 171,900 ريال

انفينيتي Q50 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 185,900 ريال

انفينيتي Q50 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 198,900 ريال

انفينيتي Q50 موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 227,900 ريال