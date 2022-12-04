اليمن : عملية نوعية خطيرة غير مسبوقة ينفذها هذا الطرف في محافظة تعز ..تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت قوات الجيش بمحافظة تعز عن تنفيذ عملية نوعية وغير مسبوقة ضد الحوثيين.

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وقالت القوات : نفذت وحدة خاصة من قوات الجيش الوطني عملية إغارة على مواقع جماعة الحوثي غربي تعز.

واوضحت : تمكن جنود الجيش من اختراق مواقع المليشيات في قطاع الضباب وقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية والعودة إلى مواقعهم سالمين