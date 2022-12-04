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اليمن : عملية نوعية خطيرة غير مسبوقة ينفذها هذا الطرف في محافظة تعز ..تابع التفاصيل

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الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت قوات الجيش بمحافظة تعز عن تنفيذ عملية نوعية وغير مسبوقة ضد الحوثيين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وقالت القوات : نفذت وحدة خاصة من قوات الجيش الوطني عملية إغارة على مواقع جماعة الحوثي غربي تعز.

 

واوضحت : تمكن جنود الجيش من اختراق مواقع المليشيات في قطاع الضباب وقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية والعودة إلى مواقعهم سالمين

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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