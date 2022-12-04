وردنا الآن : قرار رئاسي مفاجئ بإقالة عدد من وزراء الحكومة اليمنية

الرياض - محمد الاطلسي - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء، أنباء عن صدور قرار رئاسي خلال الأيام القليلة القادمة، يقضي بإقالة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الشرعية.

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وحسب المصادر، فإن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سيعلن خلال الأيام القادمة إقالة عدد من وزراء الحكومة الشرعية، وتعيين آخرين خلفا لهم، وذلك ضمن إجراء تعديل حكومي سريع.

وأوضحت المصادر، أن التعديل المرتقب سيعمل على تعزز موقف مجلس القيادة الرئاسي في المرحلة الراهنة، ويشمل الوزارات التي شكلت تحديا إضافيا إلى التحدي الرئيس، المتمثل في الانقلاب الحوثي.

ووفق المصادر، فإن التعديل أو التغيير الوزاري المرتقب يشمل عدة حقائب وزارية، أهما: "التعليم العالي، والنقل، والخدمة المدنية".