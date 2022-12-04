المنشد الكويتي مشاري العفاسي يتصدر التريند بسبب "ميسي" والجمهور يعيش الصدمة .. اتفرج ما الأمر ؟؟

الرياض - محمد الاطلسي - تصدر القارئ والمنشد الكويتي مشاري العفاسي التريند، بعد أن قام بنشر تغريدة تمنى فيها الفوز لقائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، بالفوز بلقب كأس العالم في قطر. وتسببت هذه التغريدة ردود فعل وانتقادات واسعة، قبل أن يضطر لحذفها.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام أبرز المعلقين على تغريدة العفاسي التي جاءت بعد خسارة المنتخب السعودي أمام المكسيك وخروجه من المونديال، قال فيها: ”الآن وبعد خروج الصقور كل الأمنيات لهذا الأسطورة، بأن يحمل كأس العالم.. يستاهل“، وأرفق المشاري تغريدته بصورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وردت الفنانة أحلام بتغريدة مضادة لحديث العفاسي وقالت: ”لا إن شاء الله ما يفوز“. وكان المنتخب السعودي حقق فوزا تاريخيا في مباراته الافتتاحية بالمونديال على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة تعرض خلالها الظهير الأيسر السعودي ياسر الشهراني لإصابة بالغة أجبرته على إجراء جراحة. وتواصل الجدل بعد أن علق أحد المتابعين قائلا إن ”ام فاهد مشخصنتها معاه“، فنشرت أحلام صورا للاعب السعودي ياسر الشهراني قائلة: ”طبعا اشخصنها شكلكم نسيتوا.. ضربوهم عمدا هذولا عيالنا لا لفوزهم يا رب انتهى.. السعودية“.

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وتصدرت الأرجنتين المجموعة بست نقاط مقابل 4 لبولندا التي تساوت مع المكسيك، لكن تفوقت عليها لاستقبال أهداف أقل، وكانت السعودية في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.