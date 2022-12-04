الريال الريال اليمني يسجل سعر جديد وانهيار صادم أمام العملات الاجنبية ..السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي -

▪ وردنا الآن : قرار رئاسي مفاجئ بإقالة عدد من وزراء الحكومة اليمنية

▪ المنشد الكويتي مشاري العفاسي يتصدر التريند بسبب "ميسي" والجمهور يعيش الصدمة .. اتفرج ما الأمر ؟؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

�جل الريال اليمني مساء اليوم الاحد 4 ديسمبر، اسعاراً جديدة وانهيار كبير أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن أسعار الصرف في صنعاء : الريال السعودي شراء = 148.4 ريال يمني بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي : شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن الريال السعودي : شراء = 298 ريال يمني بيع =303 ريال يمني الدولار الامريكي شراء = 1125 ريال يمني بيع = 1145 ريال