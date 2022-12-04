اخبار الخليج

الريال الريال اليمني يسجل سعر جديد وانهيار صادم أمام العملات الاجنبية ..السعر الآن

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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�جل الريال اليمني مساء اليوم الاحد 4 ديسمبر، اسعاراً جديدة وانهيار كبير أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن  أسعار الصرف في صنعاء :  الريال السعودي  شراء = 148.4 ريال يمني  بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي :  شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن  الريال السعودي :  شراء = 298 ريال يمني بيع =303 ريال يمني الدولار الامريكي  شراء = 1125  ريال يمني بيع = 1145 ريال 

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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