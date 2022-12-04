اخبار الخليج

اتفرج الاروع و الأفخم في بالوجود .. طائرة الملياردير السعودي الوليد بن طلال الاغلى في العالم وكأنها قصر معلق في الهواء ( صور)

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت مواقع اعلامية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور فخمة من داخل الطائرة الخاصة للأمير السعودي الوليد بن طلال.

ويملك الأمير السعودي الوليد بن طلال أغلى طائرة في العالم وهي من طراز إيرباص إيه 380 لقبت بالقصر الجوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ وردنا الآن : قرار رئاسي مفاجئ بإقالة عدد من وزراء الحكومة اليمنية

▪ المنشد الكويتي مشاري العفاسي يتصدر التريند بسبب "ميسي" والجمهور يعيش الصدمة .. اتفرج ما الأمر ؟؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

وتحتوي هذه الطائرة على مميزات جعلتها أغلى طائرة في العالم فيمكن أن تستوعب الطائرة عادة نحو 600 مسافر، ولكن ​الأمير الوليد بن طلال​ طلب إجراء بعض التعديلات على طائرته الخاصة، بما في ذلك غرفة استراحة تستوعب 25 شخصاً من مساعديه، و5 أجنحة ملكية، وغرفة صلاة مع سجاد إلكتروني بحيث تكون دائما موجهة لمكة.

 

image-20220925233537-1.png

كما تضم حماما تركيا، وقاعة للحفلات الموسيقية، إضافة لمكان ركن للسيارات، ويبلغ سعرها نصف مليار دولار أميركي.

 

image-20220925233625-2.png

 

 

اخبار العرب تابع جديد اخبار العرب عبر Google News
الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا