اتفرج الاروع و الأفخم في بالوجود .. طائرة الملياردير السعودي الوليد بن طلال الاغلى في العالم وكأنها قصر معلق في الهواء ( صور)

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت مواقع اعلامية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور فخمة من داخل الطائرة الخاصة للأمير السعودي الوليد بن طلال.

ويملك الأمير السعودي الوليد بن طلال أغلى طائرة في العالم وهي من طراز إيرباص إيه 380 لقبت بالقصر الجوي.

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وتحتوي هذه الطائرة على مميزات جعلتها أغلى طائرة في العالم فيمكن أن تستوعب الطائرة عادة نحو 600 مسافر، ولكن ​الأمير الوليد بن طلال​ طلب إجراء بعض التعديلات على طائرته الخاصة، بما في ذلك غرفة استراحة تستوعب 25 شخصاً من مساعديه، و5 أجنحة ملكية، وغرفة صلاة مع سجاد إلكتروني بحيث تكون دائما موجهة لمكة.

كما تضم حماما تركيا، وقاعة للحفلات الموسيقية، إضافة لمكان ركن للسيارات، ويبلغ سعرها نصف مليار دولار أميركي.