السعودية.. تخفيض رسوم المرافقين في المملكة.. الجوازات توضح!

الرياض - محمد الاطلسي - يتساءل الكثير من المواطنين عن تخفيض رسوم المرافقين من أجل تحديد قيمة مدفعاتها للتجديد أو المغادرة النهائية أو إضافة مرافقين جدد، تقدم بوابة مقيم للأجانب في المملكة العربية السعودية خدمة حساب نفقات أفراد الأسرة والمرافقين وسنذكر لكم كافة التفاصيل من خلال الآتي. طريقة تخفيض المقابل المالي للمرافقين

يمكن استخدام الخطوات التالية لكل يتم تخفيض رسوم المرافقين: يقوم المتقدم التسجيل من خلال موقع مقيم. بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول وأدخل جميع بيانات المرشح. انقر فوق حساب المصاريف المرافقة والتابعة بعد إدخال كلمة المرور أيضًا. حدد عدد المرافقين، ثم اضغط على تجديد الإقامة. حدد فترة تجديد الإقامة، ثم انقر فوق متابعة. بعد ذلك، انقر فوق حساب، وستظهر الرسوم اللازمة. تخفيض المقابل المالي للمرافقين هناك عدة طرق مختلفة للدفع مقابل المرافقين، ولكن أهمها دفع رسوم المرافقة المالية من خلال خدمة الجوازات الحكومية. يتوجه الموظف إلى الجوازات لدفع رسوم المرافقة المقررة له والقيام بالأعمال الحكومية ؛ هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد هذه واحدة من أهم المعاملات التجارية. يتم تقديم ما يلي في خدمة الجوازات التي يمكن للموظف استخدامها: إصدار الهوية الفريدة وتوفير خيار تجديدها.

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الحصول على تأشيرة خروج وعودة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إصدار أي تأشيرة خروج على الإطلاق عندما يطلب عميل محتمل إحدى هذه الخدمات، يدفع الموظف التكاليف المرتبطة بها. معقب تخفيض رسوم المرافقين يمكن للمقيمين التحقق من الرسوم المرتبطة باستخدام رقم سكنهم على منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية: استخدم هذا الرابط للوصول إلى منصة أبشر وتسجيل الدخول. بعد ذلك، انقر على "ترقية الموظفين". يقوم المستخدم بكتابة اسمه وكلمة المرور ورمز التحقق. تسجيل الدخول عن طريق النقر. يجب ملاحظة رقم هاتفك. يجب اختيار "الخدمات الإلكترونية". اختر "جواز السفر". يجب اختيار "الاستعلام عن الأعضاء والمرافقين" هل تم تخفيض رسوم المرافقين

يتلقى الموظف الأجنبي 100 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق ثم ارتفعت المدفوعات حتى عام 2018 كان العامل يدفع 200 ريال سعودي شهريًا لمرافقة واحدة. بعد ذلك بدأت التكاليف في الارتفاع، وبحلول عام 2019 كان العامل يدفع 300 ريال سعودي شهريًا لمرافقة واحدة وكان الاختيار الأخير هو أن يدفع الموظف أجرًا شهريًا قدره 400 ريال سعودي لمرافقة واحدة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن هناك حالة واحدة فقط يتم فيها تخفيض رسوم المرافقين وهي للمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية وفق شروط محددة ويهدف القرار الخاص من خلال تخفيض رسوم تعويضات العمل، إلى تشجيع عملية إعادة توطين العمالة وتقليل عدد العمال الذين يضطرون إلى الانتقال. أما قيمة تخفيض الالتزامات المالية مقابل تجديد تصاريح العمل وغيرها من الأمور المتعلقة بالعامل المرافق أو المعال فهي بمبلغ 100 ريال بدلاً من 400 ريال حسب آخر دفعة حصل عليها بعد أن بدأت بحوالي 100 ريال في عام 2017، ثم زاد بمقدار 100 حتى وصل إلى 400 حتى عام 2020. تتراوح رسوم تجديد تصاريح الإقامة بين 650 ريالًا للسنة و 650 ريالًا للعمال و 600 ريال للخروج النهائي و 200 ريال رسوم الاستخراج. ستتراوح ما بين 300 و 400 ريال شهرياً، حسب عدد العمالة والمواطنين الوافدين، وسترتفع إلى ما بين 500 عام 2019 وكل شهر 600 ريال