بن لزرق يفاجئ الجميع بتعليق ناري على ذكرى مقتل الرئيس الراحل صالح..اتفرج ماقال!

الرياض - محمد الاطلسي - علق الصحفي فتحي بن لزرق على ذكرى رحيل الرئيس الراحل صالح. وقال بن لزرق : ‏في ذكرى استشهاد الرئيس"علي عبدالله صالح "سيتذكر اليمنيون هذا الرجل ولن ينسوه أبدا ولو بعد ألف عام، عاش فريدا، قويا مهابا ،وحتى هو يموت مات كالأشجار واقفا وقلة من الرجال من يفعلون ذلك.

ما أحوجنا في واقع اليوم لزعيم مماثل يعيد لليمن مجدها وحضورها وللشعب كرامته وللوطن سيادته وحريته.

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