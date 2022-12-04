شركة الغاز اليمنية تفجر مفاجأة وتعلن عن تسعيرة مفاجئة تفوق كل التوقعات ..السعر الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت شركة الغاز اليمنية في صنعاء، بدء توزيعها من الغاز المستورد من السفينة “ليدي سارة 3” التي وصلت إلى ميناء الحديدة، أواخر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الشركة في تصريح، أنها ستبدأ في التوزيع من يوم غدٍ، للسيارات وكذلك لتعبئة اسطوانات المواطنين و بسعر( 326.25) ريال للتر الواحد (6525 ريال) للأسطوانة ٢٠ لتر.

▪ تمارس الشذوذ الجنسي مع جارتها في المنزل وعندما دخل زوجها كانت المفاجأة التي لم تكن بالحسبان (تفاصيل صلدمة)

▪ السعودية : قرار نهائي يكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث(تفاصيل)

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw