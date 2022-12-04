لأول مرة المملكة السعودية تزف بشارة سارة بشأن تأشيرة الزيارة ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الخارجية السعودية إتاحة زيارة المملكة والتنقل بين مناطقها وأداء مناسك العمرة، وحضور الفعاليات الثقافية من خلال الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية".

ومن مميزات تأشيرة "الزيارة الشخصية" أنها تتيح للزوار الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

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وعن كيفية الحصول عليها، أوضحت الخارجية السعودية أن "التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة، على موقع منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة للوزارة".

وأشارت إلى أن المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج "طلب تأشيرة دخول" في منصة التأشيرات، ومن ثم تقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية المملكة العربية السعودية في بلد الضيف، أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية.

ولفتت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.