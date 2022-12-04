السعودية: العقوبة والحبس وغرامة مالية ثمينة لمن يقوم بهذا الفعل بعد اليوم !!

الرياض - محمد الاطلسي - المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أكدت أن من يقوم بتسهيل دخول المخالفين لنظام أمن حدود السعودية، سواء بالنقل، أو المساعدة، فإنه يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 15 سنة.

وكشف متحدث حرس الحدود في تصريحات خاصة لقناة «الإخبارية»، أن رجال حرس الحدود يقومون بالموكل إليهم من أعمال على مدار الساعة، وذلك لحراسة حدود المملكة بأنواعها المختلفة، البرية، والبحرية، والموانئ، والمناطق البحرية من الخارج ومن الداخل.

▪ لأول مرة المملكة السعودية تزف بشارة سارة بشأن تأشيرة الزيارة ..تفاصيل

▪ الجوازات السعودية تعلن إسقاط تأشيرة جميع الوافدين بدءا من هذا الموعد !!!

وتابع القريني حديثه، وأشار إلى أن «كل من يساعد مخالفي أمن ونظام الحدود، يتم التشهير به، ويتم مصادرة وسيلة النقل، والسكن الذي يتم استخدامه للإيواء، لأنها من ضمن الجرائم الكبيرة المخالفة لخلق الشرف والأمانة».

تكامل تام وفي سياق كلامه عن مهام وأعمال قوات حرس الحدود، قال محدث حرس الحدود، أن “القوات التي تحرس الحدود تعمل بتكامل تام، وبتنسيق مشترك للجهود، والاتصال مع القطاعات الأمنية الأخرى، والتي تعني بالحملة الوطنية #وطن_بلا_مخالف، مؤكداً على أن كل من يعمل على تسهيل دخول المخالفين لنظام وأمن الحدود إلى المملكة، سيعرض نفسه للعقوبة والحبس، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال” .

ومن جانب اخر فقد كشف المتحدث أن السعودية ترحب بكل المقيمين الذين يرغبون بالمكوث في المملكة شرط الالتزام بالقوانين، نافية اي اخبار تقول إن هناك توقيف في الإقامة