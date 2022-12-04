لأول مرة ..شوارع هذه الدولة العربية تشهد سيارة « لامبورجيني الغلابة » تجذب الانتباه جميع المشاة.. اقتصادية وفاخرة للغاية(اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - امتلاك سيارة فاخرة أو رياضية أو حصرية، حلم يراود الملايين من عشاق السيارات حول العالم، إلا أن تحقيق ذلك الحلم يقتصر على عدد قليل جداً من الأشخاص الذين يمتلكون القدرة المالية لاقتناء هذه الطرازات.

وحيث أن امتلاك سيارة بهذه المواصفات أمر يكاد يكون مستحيلا لغالبية سكان العالم، سعى البعض إلى تحويل واقعهم ليتماشى مع أحلامهم، ذلك من خلال تحويل سيارات اقتصادية إلى نسخ مقلدة من الطرازات الفاخرة.

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يمكن أن تكون بعض هذه النسخ مصدرًا للسخرية أو الكوميديا، في حين أن ملاك هذه السيارات يمكن أن يكونوا قد أضاعوا أموالهم ووقتهم في تنفيذ رغبتهم عبر تلك المشاريع.

في الصفحات التالية نستعرض بعض النماذج التي نفذها مصريين وغير مصريين في سياراتهم كمحاولة لمحاكاة سيارات أحلامهم الفاخرة.

قام أحد ملاك هيونداي إلنترا من جيلها الخامس إم دي في مصر بتغيير شكل مقدمتها لتصبح أكثر حدية سعياً لتقليد طراز لامبورجيني هوراكان الرياضي ذو محرك الـV10 كما طبق طلاءاً مختلفاً بلون رمادي مطفأ مع لمسات برتقالية.

ظهرت منذ فترة بعض الصور في مصر لسيارة جيلي إمجراند 7 بلون أسود مع تطبيق شعار مرسيدس وبادجات C180 وKOMPRESSOR المستمدة من طراز السيدان الفاخر الشهير. تعد هذه من أكثر التعديلات شيوعاً التي يتم تطبيقها على سوزوكي جيمني في دول الخليج حيث يسعى بعض ملاكها لتقليد مظهر مرسيدس جي كلاس، بسبب تقارب هيئتهما الصندوقية وسهولة تحويل المقدمة لتحتوي على فوانيس الـLED الدائرية مع تغيير الخلفية أيضاً وتطبيق الشكمانات الجانبية.

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