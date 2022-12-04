الاعلان عن ضبط شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة في السعودية .. والمفاجأة في جنسيات المتورطين !!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الداخلية االسعودية عن ضبط 2035200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية للمطابخ.

وعلى حسابها في "تويتر" نشرت الداخلية السعودية مقطع فيديو أوضحت فيه أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص في هذه العملية، وهم مقيم ووافدان زائران من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية الباكستانية.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.