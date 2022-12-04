بشرى سارة .. كبرى شركات الكويت توفر وظائف شاغرة بمختلف التخصصات بمزايا عالية ولجميع الجنسيات(رابط التقديم)

الرياض - محمد الاطلسي - إعلان وظائف شركة ريجزون في دولة الكويت‎، حيثُ أعلنت شركة ريجزون عن توفر العديد من التخصصات عن الوظائف الشاغرة لجميع الجنسيات

▪ الاعلان عن ضبط شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة في السعودية .. والمفاجأة في جنسيات المتورطين !!

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وظائف شركة ريجزون في الكويت ونعرض لكم الان فيتفاصيل إعلان شركة ريجزون، للكويتيين والمقيمين وجنسيات أخرى علي النحو التالي:

مهندس تصميم رئيسي – الأنابيب. أخصائي ميداني. مدير منصة الحفر. أخصائي الخدمة III – أدوات اختبار. مشغل الخدمة – أدوات اختبار . منسق Svc. عامل الحفر. كهربائي أول. أخصائي مجال تكنولوجيا المعلومات. منسق اللوجستيات. مدير مبيعات المنطقة – الخدمات الفنية للخزان.

مشرف موقع البئر – MPD. مهندس مكامن أول. مهندس خدمات محترف أول. مهندس خدمة محترف. مشرف الحفر وصيانة الآبار. مهندسي الحفر. مهندس ميدان الإنجاز. مهندس تصميم رئيسي – عملية.

للتقديم والتسجيل يرجي زيارة الرابط التالي للتقديم

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