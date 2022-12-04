سيارات فورد اكسبيديشن الجديدة تدخل حلبة المنافسة ويعاصرها السوق السعودي لاول مرة ..اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - سمات الطرازات الجديدة من فورد اكسبيديشن • إكسيد تدخل حلبة المنافسة بسيارتها العائلية الجديدة Ex

حصل الطرازان الجديدان من فورد، على اسم تمبرلاين وستيلث، وطُرح كل واحد منهما لشريحة مهمة من العملاء المميزين، الذين يبحثون عن الفخامة والرفاهية إلى جانب الأداء المتميز على الطريق، ومن أهم المواصفات التي يتمتع بها هذان الطرازان، ما يلي:

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التصاميم الأمامية والخلفية تمنح السيارة مستوى عالٍ من الأناقة والرقي. اكسبيديشن تمبرلاين مجهزة للمغامرات الشيقة، وتحمُّل الطرق غير الممهدة والجبلية، بواسطة ألواح حماية في الأمام والخلف، إلى جانب وجود ممتص للصدمات تحت الهيكل. اكسبيديشن ستيلث تتمتع بتصميم رياضي فخم، يمنح المستخدم تجربة قيادة استثنائية، مع جنوط سوداء من الألومنيوم مقاس 22 بوصة، ونظام رياضي للتعليق. التصميم الداخلي المقاعد مصنوعة من مواد عالية الجودة. إضافة ثلاجة داخل السيارة. المقصورة واسعة من الداخل، ويمكنها أن تستوعب حتى 8 ركاب بكل سهولة. إضافة تكنولوجيا صوتية بتقنية متقدمة، مثل نظام SYNC® 4، مع تغيير مقاسات الشاشة الكبيرة تبعًا للفئة. أداء المحرك محرك أيكو بوست، مع شحن توربيني ثنائي. يمكنه إنتاج قوة تصل إلى 440 حصانًا. سعته 3.5 لتر.

قامت الشركة بالإعلان عن توفيرها للطرازات الجديدة من فورد اكسبيديشن، خلال الاستضافة الخاصة التي حرصت إدارة التسويق والعلاقات العامة بالشركة على إقامتها في معرض فورد للسيارات في أوتومول جدة، وقد حضرها مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الصحافة والإعلام والمهتمين بمجال السيارات، حيث تم إطلاعهم على قدرات الطرازين المتطورة، إلى جانب منحهم الفرصة لتجربة قيادتها.

وعبر المدير التنفيذي لفورد “أحمد قهوجي” عن مدى سعادته، قائلًا “نحن سعداء للغاية بهذا الإنجاز الذي انتظرناه سويًا نحن وعشاق فورد اكسبيديشن على أرض المملكة، خاصة بعد إضافة العديد من التحديثات والتغييرات التي تلبي احتياجات الكثيرين، وتواكب التطورات التكنولوجية التي نشهدها مؤخرًا”.

ويمكنك التعرف عن قرب على مميزات الطرازين الجديدين من فورد اكسبيديشن، وحجز تجربة للقيادة قبل اتخاذ قرارك بشراء واحدة منهما، عن طريق زيارة إحدى المعارض أو الفروع التابعة لشركة محمد يوسف ناغي لتجارة السيارات المنتشرة في أنحاء المملكة، باعتبار الشركة الوكيل الرسمي لفورد في السعودية.