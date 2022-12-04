تحذير هام للأرصاد الجوية من ما سيحدث خلال الساعات القادمة في هذه المحافظات اليمنية

الرياض - محمد الاطلسي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً بارداً إلى شديد البرودة، ورياحاً نشطة تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته اليومية، أنه من المتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

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كما توقع المركز أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب، الضالع، المحويت، ريمه وغرب الجوف.

وأشار إلى رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 27 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.

وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3.2 في ذمار، 3.8 في عمران، 4.6 في صنعاء، 7 في السدة، 9.4 في إب.

وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى تلك المحافظات، مطالبا أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد والشديد البرودة.

ودعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر وحماية محاصيلهم الزراعية، منبها الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.