هل سترتفع ام تتخفض.. ارامكو السعودية تفاجئ العالم بقرار هام حول اسعار النفط!

الرياض - محمد الاطلسي - بالتزامن مع اضطرابات أسعار الخام بقوة مع تراجع الطلب بسبب قيود الإغلاق التي تقوم الصين بفرضها، أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، حيث أن أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) تقوم بتدارس خفض الأسعار.

وحسب الأنباء، فإن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم تعتزم خفض أسعار الخام لآسيا في يناير عقب انخفاض الأسعار في السوق الفورية في الشرق الأوسط.

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