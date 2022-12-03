اتفرج.. رد فعل مفاجئ لـ بوتين على سيدة مسلمة رفضت عناقه ؟

الرياض - محمد الاطلسي - رفضت إحدى السيدات المسلمات من الشيشان معانقة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه بأمهات الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في دولة أوكرانيا.

وكان مقطع فيديو رئيس روسيا وثق وهو يعانق كل المشاركات في الاجتماع حتى وصل إلى سيدة مسلمة، ورفضت عناقه لكنها شرحت موقفها قائلة: أنا آسفة لكن لدينا عاداتنا الخاصة، وفي تقاليدنا لا يمكن عناق أو مصافحة رجل أجنبي.

▪ العشبة المعجزة.. تخفض السكر التراكمي وتساعد على تقليل مستوى السكر في الدم وتحفز افراز الأنسولين الطبيعي فوراً

▪ بعرض مغري ..افضل لاعب سعودي مطلوب للخروج من السعودية والانضمام إلى هذا النادي الشهير مقابل هذا الشيء!!

وجاء رد فعل الرئيس الروسي مفاجئًا حيث قال لها إنه يعلم ذلك، ثم فتح ذراعيه في الهواء قائلًا لها إنه سيشيد بها أمام رئيسها، رمضان قديرف.

وتُدعى السيدة زهاردات أجيفا، وهي والدة جنديين شيشانيين ذهب كلاهما إلى الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس بوتين عقد اجتماعًا مع أمهات الجنود في 25 نوفمبر بمناسبة يوم الأم الروسية، وأشار في كلمته الافتتاحية إلى أن المشاركين في العملية الخاصة يتصرفون بشكل بطولي.

وقالت إحدى المشاركات في الاجتماع إن ابنها الوحيد تطوع للعملية الخاصة بعد إعلان بوتين عن التعبئة الجزئية في سبتمبر وأكتوبر.

وفي الوقت نفسه، أبلغت زهاردات أجيفا الرئيس الروسي بأن اثنين من أبنائها يُقاتلان في أوكرانيا، فعلق الرئيس: أحسنا صنعًا.

وتابعت: اثنان أيضًا من أحفادي هنا، و4 من عائلتنا من أقارب زوجي، الكثير منا هناك.

وهنا قال الرئيس الروسي: أخبري ابنك الثالث أن عليه البقاء في المنزل بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة ليرعى احتياجات العائلة وشؤونكم فأنتم بحاجة إليه، وسأخبر رمضان بنفسي هذا الأمر.