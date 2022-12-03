حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث في المملكة السعودية 1444

الرياض - محمد الاطلسي - إلغاء الفصل الدراسي الثالث في المملكة ،اقتربنا من موعد بداية الفصل الثاني في المملكة السعودية، وذلك بعد أن تم طرح النظام الجديد وتطبيقه، وهو عبارة عن العام الدراسي مقسم إلى ثلاث فصول دراسية، وذلك لمساعدة الطلاب في فهم المواد جيدا، وأيضا تسهيلا عليهم في المذاكرة بحيث أن تكون الكمية قليلة ويسهل فهمها جيدا، وبعد انتهاء 13 أسبوع يتم إعطاء عدة أيام إجازة لهم، ومن ثم البدء في الفصل التالي واستكمال الدراسة مرة أخرى، ولكن تم انتشار عدة أخبار حول إلغاء الفصل الدراسي الثالث في المدارس، وتحويل الدراسة والتعليم إلى أون لاين، ومن كثرة تداول الأخبار قد تيقن البعض من صحة تلك الأخبار، لذا علينا أن نقوم بتوضيح الأمر في الفقرات القادمة.

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حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1444

كما نعلم أن العام الماضي، والعام السابق له كانت الدراسة مستمرة أونلاين في المملكة العربية السعودية، وفي كافة أنحاء العالم، حيث لاقت الدراسة عبر الانترنت إعجاب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وذلك لتوفير الكثير من الوقت وأيضا المجهود، لذا وجد الكثير أن الدراسة اونلاين أفضل من الدراسة في المدارس، ولكن بعد القضاء على فايروس كورونا، عادت الحياة إلى طبيعتها، من حيث التعليم داخل المقرات المخصصة لها وهي المدارس والجامعات، ولكن انتشرت عدة أخبار تفيد بإلغاء الفصل الدراسي الثالث واستبداله بالدراسة الأونلاين، وهذا نظرا لحلول شهر رمضان المبارك في الفصل الثالث، لذا كان على وزارة التعليم في السعودية أن توضح الأمر، وهو التصريح بعدم صحة تلك الأخبار المتداولة وان الدراسة ستكون مستمرة داخل المدارس، كما أكدت الوزارة بعدم وجود نية في التأجيل، وعلى الطلاب التركيز فيما يتم نشره من قبل الوزارة وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله من الخارج.

تلك التفاصيل خاصة بموعد بداية العام ونهايته، وجاء كالتالي: