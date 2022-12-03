المبعوث الأممي يحذر ..هذا ماسيحدث في هذه المحافظات اليمنية

الرياض - محمد الاطلسي - مرّ شهران على انتهاء هدنة استمرت نصف عام في اليمن، دون تصعيد كبير، لكن سلسلة هجمات شنتها مليشيا الحوثي ضد موانئ نفط تثير المخاوف من تصعيد عسكري وعواقب اقتصادية على البلد الغارق في الحرب.

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وتبنّت مليشيا الحوثي الإرهابية هجمات بطائرات مسيّرة تسبّبت في منع ناقلات نفط من الرسو في موانئ تسيطر عليها الحكومة، في مسعى واضح للضغط من أجل انتزاع مكاسب من السلطة في خضم سعي الأمم المتحدة إلى تمديد الهدنة.

ويطالب الحوثيون الحكومة، التي يساندها تحالف عسكري بقيادة السعودية، بدفع رواتب الموظفين العامين والعسكريين المتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما ترفضه السلطة.

وحسب المصرف المركزي في عدن فقد بلغت عائدات الحكومة اليمنية من صادرات النفط حوالي 1.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

ويُنتج البلد الفقير نحو 80 ألف برميل يوميا، تصدّر غالبيتها لتمويل 70 % من النفقات.

ويقول الباحث بمركز مالكوم كير - كارنيغي في بيروت أحمد ناجي إنّ سبب شنّ الحوثيين هجمات على الموانئ هو رغبتهم في "الضغط من أجل تحقيق مطالبهم".

وأضاف "هذا يكشف حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجماعة في مناطق سيطرتها، ويكشف تحوّلا مهمّا في سياق الحرب وهو الانتقال من النقاش حول تقاسم السلطة إلى تقاسم الثروة والموارد".