اليمن : معارك عنيف ومواجهات شرسة وإنتكاسة كبرى لهذا الطرف!!.. (آخر تطورات المعارك في مآرب)

الرياض - محمد الاطلسي - قتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الجمعة، بنيران أبطال الجيش، جنوب محافظة مأرب.

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ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت"عن مصدر ميداني بأن قوات الجيش خاضت معارك شرسة خلال الساعات الماضية صدت خلالها محاولات هجومية للمليشيا الحوثية الارهابية، وذلك في عدد من المواقع في الجبهة الجنوبية.

وأسفرت المواجهات عن مقتل عدد من عناصر المليشيا بينهم قائد المجموعة الحوثية وجرح آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.