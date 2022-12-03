صنعاء ..اتفرج تجمع كبير وبارز للنساء في موقع البث المجاني لمباريات مونديال قطر عبر الشاشات العملاقة

الرياض - محمد الاطلسي - لا شك أن مواقع البث المجاني لمباريات مونديال قطر، تحظى بحضور جماهيري غفير يملأ الساحات والملاعب والصالات الرياضية والمتنفسات في عدد من المحافظات اليمنية.

بث مباريات المونديال مجاناً في مواقع جماهيرية في اليمن يأتي ضمن مبادرة “كأس العالم من قطر 2022 إلى العالم” التي يتبناها يتبناها ويدعمها الهلال الأحمر القطري بالشراكة مع وزارة الخارجية القطرية، وصندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، وشبكة بي إن سبورتس، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتنفذها في اليمن شركة “توجيذر” للتسويق والإعلان، شعار “مونديال قطر على الأراضي اليمنية” من خلال نصب شاشات عملاقة في 12 موقعاً بثمان محافظات.

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وتلاقي مواقع البث اقبالاً واسعاً لدى مختلف شرائح المجتمع، إلا أن موقع البث بنادي وحدة صنعاء بالعاصمة اليمنية، والذي يحظى بوجود شاشتين عملاقتين على أرضية الملعب المعشب، يتميز دون غيره بحضور كبير للعوائل والنساء اللاتي يحضرن مع أهاليهن لمتابعة المحفل العالمي من مدرجات ملعب النادي.

يحرص فؤاد السنباني “أب لولدين وفتاتين” على حضوره مع عائلته يومياً لموقع البث، قادماً من حي 14 أكتوبر غير القريب من نادي الوحدة، على الرغم من حلول فصل الشتاء، وذلك كنوع من تغيير الرتم اليومي، ومتنفس صحي، وزرع حب الرياضة في قلوب الأبناء.

السنباني كشف أنه مشجع كبير لمنتخب الديوك الفرنسية، واصفاً المستوى الكبير في المنافسة بدور المجموعات بـ”المتوقع”.

وعبر عن شكره لمبادرة “كأس العالم من قطر 2022 إلى العالم” التي أتاحت للجماهير المتابعة المجانية لمباريات المونديال.

أماكن مخصصة للنساء

مكتفية بذكر أسمها الأول، أثنت “هدى” الحاضرة مع أخويها، بالمبادرة، وباللجنة المنظمة التي خصصت أماكن محددة للجانب النسوي، ولفتت إلى ان اهتمام “نون النسوة” بالرياضة وكرة القدم تحديداً في ازدياد، خصوصا بعد المشاركة الإيجابية لمنتخب الناشئين اليمني في بطولة غرب آسيا وكأس العرب، وتأهله لنهائيات آسيا.

هدى أكدت ان اهتمام الجانب النسوي بالمونديال لا يقل عن إخوانهن الرجال، معبرة عن اعتقادها بأن اللقب سينحصر بين البرازيل وإسبانيا.

“أم زياد” الحاضرة مع ثلاثة من أبنائها كشفت عن أنها حضرت مرغمة بعد طلب وإلحاح من أولادها، وهي أنها تفضل مشاهدة المباريات في المنزل.

واستدركت بالقول ان مشاهدة المباراة من الملعب له زخم آخر، حيث ان المباريات يتابعها الكبار والصغار بشغف وحماس.

ام زياد اقترحت ان يتم تنظيم مبادرة لبث مجاني لكأس العالم للسيدات وألا يقتصر التنظيم على بطولات الرجال فقط.

وغير بعيد من “أم زياد” وأولادها، كان مراد عامر يجلس مع أخوه وعائلته مرتدياً فانلة تحمل ألوان علم البرتغال.

مراد أكد انه يحضر الى ملعب وحدة صنعاء يومياً قادماً من منطقة السنينة البعيدة، وأنه يرشح رفاق كريستيانو رونالدو للظفر بكأس المحفل العالمي.

أثنى عامر على مبادرة الهلال الأحمر القطري وشركائه التي تنفذها شركة “توجيذر” للتسويق والاعلان، واصفاً إياها بخدمة جليلة للمواطنين.

وأشار إلى أن تخصيص مكان للعائلات منحهم متنفسا جديداً، داعياً محبي الرياضة لاصطحاب عائلاتهم ومشاهدة المباريات من ملعب وحدة صنعاء، ووصف ذلك بـ”مغامرة ممتعة” تكسر الروتين اليومي للعائلة.

واستبعد عامر التفاعل مع فكرة “أم زياد” بتخصيص مبادرة للمونديال النسوي، خصوصاً أن عوامل كثيرة تقف وراء تفوق الكرة الرجالية على نظيرتها النسائية، مبيناً أن الكرة النسوية حديثة العهد مقارنة بالرجالية، خصوصاً في الوطن العربي والقارة الإفريقية.

وبجوار مراد كان شقيقه حازم مستعداً لمشاهدة إحدى مباريات المونديال، حيث أكد ان المونديال يحظى بمتابعة الرياضيين وغير الرياضيين، وأن نصب شاشات عملاقة متعددة في صنعاء ومحافظات أخرى، أتاح للجميع فرصة متابعة المونديال.

حازم لم يتفق مع رأي شقيقه مراد بخصوص مبادرة المونديال النسوي، بل أكد أن الوضع تغيّر الآن بعد إلزام الاتحاد الدولي لكرة القدم اتحادات اللعبة والأندية المنضوية تحت لوائها ضرورة وجود فرق نسائية.

أماكن مريحة تحت الهواء الطلق

وعبر حازم عن شكره للقائمين على المبادرة لأنها سهلت على الجميع مشاهدة المباريات مع عائلاتهم في أماكن مريحة تحظى بهواء طلق وبلا تكاليف مادية.

ويستمر البث المجاني لمباريات المونديال في كل المواقع المحددة عبر المبادرة القطرية حتى انتهاء مباريات كأس العالم في 18 ديسمبر2022.