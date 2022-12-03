أبرز مقارنة بين روشتة طبيب يمني ومصري تشعل السعودية..( اتفرج صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت وصفات علاج طبية سخرية العديد من الناشطين اليمنيين على منصات التواصل الإجتماعي بعد إبراز مقارنة بسيطة بين "الرشوته" الأولى للطبيب المصري والثانية للطبيب اليمني.

وتداول العديد من رواد التواصل في اليمن وصفة أحد الاطباء المصريين والتي كتبها الطبيب بخط واضح جدا وبين "روشتة" لطبيب يمني والتي كتبها بخط غير واضح بشكل متعمد من أجل الحصول على نسبة من الصيدلية القريبة من عيادة الطبيب .

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وطالب الناشطون بإلزام الأطباء بالكتابة بخط واضح أو إستخدام الكمبيوتر للأطباء ذوي الخط الضعيف حتى يتمكن الطبيب الصيدلاني من صرف العلاج .

وأشاد العديد من الناشطيين بالأطباء اليمنيين لكنهم اعتبروا النقد موجه للأطباء الذين يتعمدون بالكتابة بخط غير وأضح من أجل إجبار المرضى على شرى العلاج من الصيدلايات التابعة لهم