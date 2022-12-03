تعرف على القنوات الناقلة لمباراة «الأرجنتين واستراليا» و « امريكا و هولند » اليوم السبت بكأس العالم بقطر 2022

الرياض - محمد الاطلسي - تساءل العديد من محبي لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي؛ عن القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين واستراليا اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2022، وموعد المباراة التي ستجمع بينهم، وستقام مواجهة أخرى اليوم أيضا ستجمع بين المنتخب الأمريكي والهولندي، وسوف تستمر فعاليات كأس العالم بقطر مونديال 2022 حتى 18 ديسمبر القادم، وإليكم في السطور التالية تردد القنوات الناقلة لمباراة استراليا والأرجنتين اليوم، بالإضافة إلى موعد المباراة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.ي

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين واستراليا اليوم وبالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين واستراليا اليوم، فسوف تعرض مباراة الأرجنتين وأستراليا على قناة بين سبورتس الأرجنتين من أجل تحقيق لقب كأس العالم للمرة الثالثة في مونديال قطر، بمواجهة دور الـ16 أمام أستراليا، ومن المقرر أن يتقابل المنتخب الأرجنتيني مع استراليا في إطار منافسات كأس العالم في قطر، اليوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة مصر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السعودية، والساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي الإمارات.

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مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت وفي إطار منافسات مونديال 2022 في قطر، سوف يتقابل المنتخب الهولندي مع نظيره الأمريكي، اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة مصر، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة السعودية، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي الإمارات، بالإضافة إلى مباراة استراليا والأرجنتين التي ذكرناها في الفقرة السابقة.

تردد قناة بين سبورتس الناقلة لمونديال 2022 القناة: بي ان سبورت bein sports. القمر الصناعي: نايل سات Nilesat. تردد القناة: 12604. معامل استقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 2/3. إشارة إرسال البث: DVB-S2. تردد قناة بين سبورتس ماكس 2:

القناة: bein sports max. القمر الصناعي: عرب سات Arab sat. تردد القناة: 11013. معامل الاستقطاب: أفقي H. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: ⅔. أما تردد قناة بي ان سبورت إكسترا bein sport extra على النايل سات فجاء كالآتي: القناة: بي ان سبورت إكسترا beIN Sports Extra. القمر الصناعي: نايل سات Nilesat. تردد القناة: 11054. معدل الترميز: 27500. معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4. وجاء تردد قناة بين سبورت إكسترا 2 bein sport extra 2، كالآتي: القمر الصناعي: نايل سات Nilesat. التردد: 12604. معامل الترميز: 27500. معامل الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: ⅔. الجودة: HD.