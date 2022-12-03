هجوم كثيف لطيران مسير على هذه المحافظات اليمنية ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قتل جندي من القوات المرابطة في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، عقب هجوم بطيران مسير تابع للجماعات الحوثية.

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وقالت مصادر إعلامية، إن طيران مسير تابع للجماعة الحوثية، شن هجوما على موقع عسكري في جبهة باب غلق شمالي في محافظة الضالع، وأسفر عن مقتل أحد الجنود.

وكثفت جماعة الحوثي هجماتها بالطيران المسير على الموانئ النفطية في شبوة وحضرموت، ومواقع القوات العسكرية التابعة للشرعية.