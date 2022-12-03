اعلان مفاجئ لرئيس رشاد العليمي سيحدث تغيير واسع في اليمن ..تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أشاد الإعلامي والمحلل السياسي جابر محمد بالجهود الكبيرة التي يُبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في توحيد جميع الأطراف اليمنية

أشاد الإعلامي والمحلل السياسي جابر محمد بالجهود الكبيرة التي يُبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في توحيد جميع الأطراف اليمنية.

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وأشار جابر في تصريحٍ له إلى أن الرئيس العليمي استطاع أن يقدم موقف سياسي أكثرا انفتاحا على كل الأطراف والقوى السياسية الفاعلة وبفضل ذلك توحد الموقف السياسي والعسكري باتجاه عدو واحد هو الحوثي.

وبين جابر أنه لا يمكن أن نسقط الانقلاب إلا بتوحيد الجميع،ودعم المجلس الرئاسي، وإسناد جهود الرئيس في تحقيق أهداف المرحلة الحالية حتى الدخول في مفاوضات الحل النهائي لإيقاف الحرب وإحلال السلام الدائم في البلاد.