السعودية تفاجئ الجميع بتعديل في اسعار تجديد إقامة المرافقين .. اليك الأسعار الجديدة!

الرياض - محمد الاطلسي - الإدارة العامة للجوازات السعودية اعلنت عن تحديد مقدار رسوم تجديد الاقامة للمرافقين بعد آخر التعديلات، حيث أن أي شخص يقيم في السعودية وهو ليس مواطن سعودي الجنسية يجب أن يدفع مقابل مالي لإقامته في الدولة، وذلك المقابل المالي الذي يتم فرضه علي المقيمين الغير سعوديين.

حيث يتم فرض المقابل المالي علي المقيمين الغير سعوديين لأجل الحفاظ على التوازن المالي في المملكة، كما أنه يكون مقابلا للخدمات التي يتم تقديمها إليهم من قبل الدولة، وذلك يأتب في إطار السعي للتطوير والنهوض بالدولة، مما يساعد علي إمكانية تحقيق رؤية 2030 م في الدولة.

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أوضحت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية العديد من التفاصيل الهامة جدا بشأن المقابل المالي للمرافقين في الدولة، ومن أهم تلك التفاصيل هو الإعلان عن رسوم تجديد الاقامة للمرافقين بعد التعديلات، حيث أن الجوازات ووزارة الداخلية في السعودية قد قامت بإجراء بعض من التعديلات الهامة جدا علي المقابل المالي للمقيمين في المملكة، ومع الأهمية الكبيرة إلي مقدار المقابل المالي للمرافقين، فإننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، مقدار المقابل المالي لتجديد الإقامة للمرافقين بعد التعديلات، حيث أنه بعد أن كان المقابل المالي لتجديد الإقامة للمرافقين هو ال400 ريال سعودي فلقد أصبح حاليا وبعد التعديلات يبلغ ال500 ريال سعودي، وذلك بالنسبة إلي المرافقين الأكبر من ال18 عاما.

خطوات سداد المقابل المالي لتجديد الإقامة للمرافقين أتاحت الحكومة السعودية إمكانية سداد المقابل المالي لتجديد الإقامة للمرافقين في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا مصر مكس سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، خطوات سداد المقابل المالي لتجديد الإقامة للمرافقين، موضح إليكم كالتالي:-

ادخل علي الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك التي تكون تابعا إليه، ولابد أن يكون البنك معتمد من قبل هيئة الجوازات. قم باختيار المدفوعات الحكومية. اختر خدمات المقيمين. انقر علي رسوم الإقامة السعودية. اكتب رقم الإقامة الخاص بالمقيم. حدد المرافقين إليك. اكتب رقم إقامة كل مرافق ترغب في السداد له. سوف يظهر إليك القيمة التي يجب سدادها. انقر علي تقسيط المدفوعات في حالة الرغبة في التقسيط أو النقر علي سداد في حالة الرغبة في دفع مبلغ الرسوم كاملا. اختر طريقة السداد ووقت السداد وقيمة السداد