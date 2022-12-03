خبر سار لجميع موظفي القطاع الخاص في المملكة السعودية

الرياض - محمد الاطلسي -

▪ ظاهرة غريبة حيرت العلماء.. فيديو مرعب للبط وهو يسير في دوائر منتظمة والسب؟!

▪ مفاجأة ..التحالف يزف بشرى سارة لجميع الموضفين في مناطق سيطرة الحوثي بشأن صرف الرواتب ..!

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�شفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موقف الموظف السعودي العامل في القطاع الخاص من التوطين. وأبانت الوزارة، أنه يُسمح للموظف السعودي العمل في القطاع الخاص؛ على ألا يحتسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيان. وتابعت أنه يتم احتساب المواطن السعودي العامل في القطاع الخاص، بالتوطين لدى أول منشأة يعمل بها