السعودية تزف بشرى سارة و تفتح باب التجنيس المباشر لجميع هذه الفئات من الوافدين وبشروط ميسرة ..تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - قامت المملكة العربية السعودية قبل مدة بفتح باب التجنيس وذلك لجميع المبدعين في الاراضي السعودية والذين يتم منحهم الموافقة لاجل لحصول على الجنسية السعودية عبر تميزهم في مجموعة من المجالات والتخصصات الختلفة ، حيث حددت المملكة عدد من الشروط للراغبين في الحصول او التجنيس خصوصا للمبدعين وهذه الشروط تشمل التالي :

بلوغ سن الرشد عند منحه الموافقة على التجنيس ضمن قائمة المبدعين الا يكون المتقدم بطلب التجنيس معتوه او مجنون او يعاني من اي مرض عقلي ان يكون المبدع الممنوح الموافقة على التجنيس حسن السير والسلوك الا يكون ضمن المحوم عليهم بأي احكام قضائية نهائية تخص الشرف والامانة والا يتعدى مدة الحكم عن 6 اشهر ان يكون متحدثا باللغة العربية وملما بها ان يكون صفة كسب رزقه مشروعة ويتم اثبات ذلك الفئات الاحق لـ التجنيس في السعودية من المبدعين

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صدرت الموافقة بالامر السامي على تجنيس المبدعين في السعودية وذلك وفقا لعدد من الشروط ، ولكن في نفس الاطار فإنه تم توضيح الفئات الاكثر استحقاقا من المبدعين للتجنيس في السعودية ، وهم كالتالي : اصحاب الكفاءات المتميزة ( في التخصصات الشرعية ، التخصصات الطبية ، التخصصات العلمية ، الثقافية ، الرياضية والتقنية ) ذوي الخبرات والتخصصات النادرة يعمل قرار الجنيس للمبدعين في السعودية على تحسين العجلة التنموية ويرجع على المملكة بالنفع في كل المجالات ، كما يمنح المجنسين في السعودية مزيد من الاستقرار والشعور بالرضا والانتماء مما يعود بالخير على المملكة بالتأكيد

متى فتح باب التجنيس للمبدعين في السعودية تم صدور الموافقة على التجنيس لغير السعوديين من الموهوبين والمبدعين في الحادي عشر من نوفمبر لعام 2021 م ، ويأتي هذا القرار بالامر السامي ضمن اهم القرارات التي تعمل على استقطاب الكفاءات الومبدعين من جميع انحاء العالم في العديد من المجالات المميزة . وقد تم فتح باب التجنيس قبل ذلك في المملكة العربية السعودية في اوائل شهر ديسمبر من العام 2019 م ، على ان يتم التجنيس للمبدعين في السعودية وكذلك ابناء القبائل النازحة في المملكة وكذلك كل من الاب ناء والمواليد من السعوديات على ان تتوافر بهم شروط التجنيس المشار اليها سابقا

وتعتزم المملكة منح التجنيس لعدد 300 جنسية سعودية بشكل سنوي معاملات واجراءات التجنيس في السعودية للمبدعين تجنيس المبدعين في السعودية يعتمد على عدة اجراءات للتجنيس والتي يتم التعامل بها في المملكة ، وهي كالتالي:

يتم تقييد طلب التجنيس ضمن سجل يطلق عليه ” قيد الوارد التسلسلي ” مع ضرورة منح كل طالب رقم لقسيمته بالتاريخ يتم ملء النموذج الخاص بطلب التجنيس بالكامل مع التوقيع عليه من قبل صاحب الطلب وقت تقديمه مع ارفاق الصورة الشخصية وتوثيقه بختم من الادارة المختصة يتم ارفاق نموذج المعلومات بثلاث نسخ متطابقة تقديم كل المرفقات المطلوبة للوثائق الواجب تسليمها للتقديم على التجنيس بصورة طبق الاصل يتم الاطلاع والتوقيع على الشروط والاحكام وما يقضي به النظام من قبل صاحب الطلب ارفاق تقرير طبي يثبت صحة مقدم طلب التجنيس من الناحية الجسدية والعقلية والنفسية

ارفاق تقرير طبي يثبت صحة مقدم طلب التجنيس من الناحية الجسدية والعقلية والنفسية تقديم ما يثبت تفرده في التخصص من البلاد التابع لها بإفادة موقعة تقديم المؤهلات الخحاصل عليا مقدم طلب التجنيس وان كانت بلغة غير العربية يتم تقديم نسخ مترجمة منها ارفاق بيان بالثروة سواء داخل المملكة او خارجها ارفاق بيان مصدق بالدخل الشهري من المكان الذي يعمل به مع تحديد طبيعة عمله بالضبط ارفاق تقرير واقرار خاص بمذهبه الديني ونشاطه الحزبي او السياسي واي خدمة عسكرية قام بتقديمها سابقا شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي

بعد التعرف على شروط تجنيس المبدعين في السعودية ، فلابد من معرفة شروط تجنيس المرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي ، وذلك في حالة رغبة زوجة طالب التجنيس فس السعودية وفق لاي سبب ان تحصل على الجنسية السعودية ، فهناك عدة ضوابط لتجنيس زوجة المواطن السعودي وهي: ان يتم ثبوت اقامة العلاة الزوجية المعروفة شرعا ان تقدم طالبة التجنيس تنازل عن الجنسية الاصلية لها وذلك يكون في حضور قاضي او كاتب عدل ان يتم اجرارءت الزواج المتعارف عليها ضمن الحدوج السعودية النظامية للزواج الا يكون قد تم الحكم عليه في اي قضية قبل ذلك بسبب جنائي او اخلاقي مع ضرورة التوقيع على اقرار رسمي بذلك

الا يكون لدى طالبة التجنيس اي ملاحظات او قيود من جهة العمل او الدولة التابعة لها ان تكون طالبة التجنيس مقيمة في المملكة بالفعل ان يكون قد مر على زواجها من السعودي مدة لا تقل عن خمس سنوات ، مع الاخذ في الاعتبار ان تقل المدة وفق بعض الاجراءات والاشتراطات الواجبة التنفيذ آنذاك مزايا التجنيس في السعودية وفق شروط التجنيس في السعودي للمبدعين وغيرهم ، فهناك عدد من المميزات التي يحصل عليها الاجنبي الحاصل على الجنسية السعودية بمجرد الموافقة على طلب التجنيس له وهي كالتالي :

تعتبر زوجته عربية سعودية الجنسية ، وذلك في حالة لم تقرر هي خلال عام من تاريخ تجنيس زوجها ان تحتفظ بالجنسية الاصلية لها يحصل الاولاد الذين لم يبلغوا سن الرشج على الجنسية السعودية تلقائيا مادامت اقامتهم في المملكة العربية السعودية بالفعل ، ولهم حق الحصول على جنسية الاب المجنس خلال عام واحد من بلوغهم الرشد في حالة لم يكن اولاد المجنس اقامتهم في المملكة فلهم الحق في اختيار الجنسية السعودية وفق تجنيس الاب في خلال عام ايضا من بلوغ الرشد الحصول على زواج سفر سعودي ومميزات التأمينات الاجتماعية السعودية الحصول على كل المزايا والحقوق للمواطن السعودي