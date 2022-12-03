لن تصدق ماذا ما فعلت ابنة امير طير في مدرجات كاس العالم والجمهور في صدمة!!

الرياض - محمد الاطلسي - رصدت عدسات جمهور مونديال قطر 2022، لحظة تقديم الشيخة المياسة بنت تميم بن حمد، ابنة أمير قطر، مجموعة من الهدايا إلى عدد من المشجعين في احدى المباريات.

اللقطة التي أشاد بها الكثيرون مؤكدين على التواضع وخفة الروح التي ظهرت بها “المياسة” ابنة الشيخ تميم الكبرى من زوجته الشيخة جواهر، بعيدا الصورة النمطية المتخذة عن أفراد الأسر الحاكمة بالخليج والحواجز بينهم وبين الشعب.

▪ معجزة الفازلين للأزواج .. فوائد غير متوقعة وجبارة ستجعلك تضعيه وتستخدمة كل ليلة في غرفة النوم النتائج سحرية ومذهلة

▪ السلاح الجبار للمتزوجين ..زيت الزيتون المعجزة السحرية التي تفوق الفياجرا اضعاف في زيادة الرغبة الجنسية..تعرف على طريقة الاستخدام الصحيحه

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وظهرت الشيخة المياسة ذات الـ16 عاما، وهي تقدم علب “شوكولاتة” إلى أحد الفتيات ضمن المشجعين، و يبدو أنها تتقاسمها معها.

وقوبلت هذه الحركة بتفاعل المشجعين الحضور، الذين عبر بعضهم عن سعادته بهذه المبادرة اللطيفة.

وقال البعض إنها شابة على خُلق جميل وذلك نابع من تربية عائلية قوامها التواضع مع الجميع.

فيما أشار آخرون إلى أن كل العائلة المالكة في قطر، قد ظهرت خلال المونديال في صورة أكثر قربا من المشجعين ترحيبا بضيوف الدوحة الت تستضيف كأس العالم 2022.

والشيخة المياسة هي الابنة الكبرى لأمير قطر، من زوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني.