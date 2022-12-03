واقعة تهز هذه المحافظة اليمنية ..العثور على رضيع حديث الولادة في إحدى مناطق اب وما وجد مع الرضيع مالايستوعبه عقل..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الإجتماعي صورا لطفل رضيع لم يتجاوز عامه الأول وهو محاطا بأوراق مكتبة بشكل غير واضح وخط سيء والتي اعتبرها البعض طلاسم " سحر" . وأطلعت مصادر يوم الجمعة على صور الطفل والذي يبدوا بشكل هزيل ويعاني من سوء تغذية والذي قيل أنه عثر عليه في صنعاء دون معرفة والداه ووالدته بعد وضعه في فرش صغير محاطا بهاتف نوع نوكيا " قديم" وأوراق وطلاسيم غير واضحة .

▪ مزاد علني يبدأ بـ100 جنيه استرليني يعرض عملة يمنية جديدة للبيع

▪ اعلان هام وعاجل للجوازات السعودية بشان تعديل الاقامة

وبحسب الأوراق فإن الطفل قد يكون لأسرة فقيرة بينما اعتبروه آخرون بأنه قد يكون مختطف وتم وضع طلاسم السحر بجانبه معتبرين الكتابات بأنها مأخوذة من كتاب السحر " شمس المعارف " والمنتشر في اليمن بكثرة .

ومازالت الأسرة التي عثرت على الطفل أمام منزلها تحتفظ بالطفل منتظرة تفاصيل وأسباب هذه الكتابات وحكاية الطفل من خلال الإنتظار بمكالمة هاتفية من التلفون الموضوع بجانبه وسط توقعات منهم بأن والدة الطفل مصابة بحالة نفسية وستعود حتما لرضيعها متعهدين بتقديم مساعدة لأسرته اذا كانت تعاني من الفقر .

هذا ونشر الناشطون صور الطفل لعل احد يعرفه في حال كان الطفل مختطفا وخاصة بعد تزايد حالات الاختطاف في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية والتي كان اخرها إطلاق عصابة اختطاف أطفال في محافظة ذمار وأخرى في صنعاء .