اعلان هام وعاجل للجوازات السعودية بشان تعديل الاقامة

الرياض - محمد الاطلسي - ردًا على استفسار تلقته من أحد المستفيدين، على حسابها الرسمي على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشفت الجوازات السعودية من خلال بيان رسمي قامت بنشره، عن إمكانية تعديل الزيارة إلى إقامة، حيث قال المستفيد في الاستفسار المقدم للجوازات “هل من الممكن تعديل الزيارة الى إقامة؟”.

توضح إمكانية تعديل الزيارة إلى إقامة

وجاء رد الجوازات في منشورها على تويتر، بأن “التعليمات لا تسمح لك بذلك”، كذلك وشددت الجوازات السعودية على ضرورة الالتزام بتعليمات تأشيرة الزيارة والتي تشترط المغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، بينما بالنسبة لتأشيرة الزيارة المرغوب في تمديدها، فيجب أن تكون صلاحية التأشيرة سارية، مع مراعاة أن يتم التجديد قبل موعد انتهائها بنحو الأسبوع أو أقل.

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كما وأوضحت الجوازات السعودية في وقت سابق، متطلبات تمديد تأشيرة الزيارة للراغبين، موضحة أن تمديد التأشيرة متاح وفق الضوابط التالية:

أن تكون تأشيرة الزيارة المراد تجديدها سارية الصلاحية ومتبقي في صلاحيتها أسبوع أو أقل.

ألا توجد أي مخالفات مرورية مسجلة على الزائر.

أن يكون جواز سفر الزائر ساري دساري المفعول.

أن يتواجد الزائر بداخل المملكة العربية السعودية.

يلزم سداد رسوم التمديد التي حددتها الجهات المختصة بالسعودية.

وأعلنت إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية، بأنه يمكن للزائر تمديد تأشيرة الزيارة بصورة إلكترونية، من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حرصًا على توفير الوقت والمجهود، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: