خبر سار ولأول مرة ..شركة عملاقة في السعودية تطلب موظفين من كل الجنسيات وبمرتبات خيالية تغير حياتك جذريا للأفضل..انتهز الفرصة

الرياض - محمد الاطلسي - شواغر وظيفية للعمل في عدة مجالات للجنسين وفقًا لبعض المسميات الوظيفية المُحددة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الوظائف تتوفر في الرياض والدمام فقط، وهي من الوظائف التي تدعم نظام السعودة، حيث لا يُقبل سوى من يمتلكون الجنسية السعودية فقط، لذا سيعرض لكم موقعنا كافة التفاصيل الخاصة بها في السطور التالية.

شركة عبدالله العثيم للاستثمار توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مجالات للجنسين قامت شركة عبدالله العثيم للاستثمار بالإعلان عن توفر بعض الوظائف الشاغرة للعمل في عدة مجالات، والتي يتطلب لها وجود بعض الشروط العامة في المُتقدمين، ومن هذه الوظائف:

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تتمثل هذه الوظائف في وظيفتين على وجه التحديد، ألا وهما أخصائي ومشرف شؤون إدارية بالرياض، ونجد أن المتطلبات الوظيفية والمهارات المطلوبة واحدة لكلا الوظيفتين، فهي تأتي على النحو التالي:

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

حاصل على دبلوم أو مؤهل أعلى من المؤهلات الدراسية الجامعية وما إلى ذلك.

أن يكون لديه خبرة واسعة في هذا المجال، بحيث لا تقل عن عام بالنسبة لوظيفة أخصائي الشؤون الإدارية، وثلاثة سنوات فأكثر لوظيفة مشرف الشؤون الإدارية.

المعرفة الواسعة باللوائح والقوانين الخاصة بهذه الوظائف قبل التقديم عليها.

إتقان التعامل مع برامج MS Office، بالإضافة إلى البرامج التي يكون لها صلة به أو تتشابه مع طبيعة عمله كذلك.

القدرة الممتازة على التنظيم، مع ضرورة الاهتمام بكافة تفاصيل الوظيفة والمهام المطلوبة منك.

إجادة اللغة الإنجليزية حتى وإن كان المستوى متوسط.

تتوفر هذه الوظيفة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وهي وظيفة خاصة بالنساء، حيث يجب أن يتوافر في المُتقدمات بعض الشروط التي قامت الشركة بتحديدها، وهي ما تتمثل فيما يلي:

أن تكون المُتقدمة سعودية الجنسية.

حصولها على مؤهل عالي، سواء كان جامعة أو أعلى.

إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة وقراءة كذلك، ومن الجدير بالذكر أن هذا الشرط من الشروط الرئيسية للوظيفة.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات فيما فوق في نفس المُسمى الوظيفي أو ما شابه ذلك.

القدرة على التعامل مع كافة فئات المجتمع.

العمل تحت ضغط.

التعامل الجيد مع فريق العمل كونها ستكون مديرة لهم، وينطبق أسفل ذلك الامتناع عن التعنت والتكبر، وما إلى ذلك من صفات المديرين الفاشلين.

الشروط العامة للتقديم على وظائف شركة عبدالله العثيم للاستثمار

بعد التعرف على شركة عبدالله العثيم للاستثمار توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مجالات للجنسين، نجد أن هناك بعض الشروط التي قامت الشركة بتحديدها لضرورة توافرها والقيام بها من قِبل المُتقدمين للوظائف سالفة الذكر، ومنها: