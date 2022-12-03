محامي سعودي يكشف عن شرط وحيد لأول من نوعه لا يمكن لمزوجة أن تفسخ زواجها بدونه .. تعرف عليه!

الرياض - محمد الاطلسي - المحامي السعودي فايز العنزي ، قام بالكشف في احد الفيديوهات التي نشرها في حساب بـ " تيك توك " ، عن حكم القانون ضرب الزوج لزوجته ، وكيفية حصول الزوجة بسبب الضرب على فسخ النكاح.

حيث رد العنزي على سؤال احدى المواطنات قالت فيه " لدي تقرير طبي لضرب .. هل ممكن يفسخ النكاح؟" ، قائلاً ، التقرير الطبي يٌثبت إصابة ، ولكن لا يٌثبت إدانة .

▪ مشهورة سعودية بدون خجل و بكل جرأة.. تكشف لماذا ترفض النوم مع زوجها؟ .. لن تصدق ما هو السبب ؟

▪ تناول هذه العشبة الجبارة بهذا الشكل ستجعل بطنك مسطحاً وشعرك كثيف وناعم خالي من الشيب إذا استخدمته بهذه الطريقة!

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وتابع: " أنتِ مصابة لكن من يٌثبت أن المتسبب فيها هو الزوج حتى تحصلين على فسخ النكاح " .

وأضاف : " إذا ثبت عن طريق النيابة أو صدر فيه حكم قضائي من المحكمة المختصة أو الجزائية ، أن هو المتسبب في هذا الأمر ، هنا تستطيعين فسخ النكاح لأن الاعتداء جريمة ".

وأردف قائلاً : " لا يمكن أن تستمر الحياة مع رجل يضرب ويٌهين أو سيء العشرة لأن الحياة الزوجية تٌبنى على المحبة والمودة ولا تٌبنى على الضرب والإهانة "