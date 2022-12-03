السعودية تعلن عن وظائف شاغرة برواتب مغرية تصل إلى 11 ألف ريال.. تعرف عليها!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الهيئة الملكية، توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال (برواتب تصل 11,000 ريال)، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الشهادة الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، في الجبيل وجازان ورأس الخير.

وتشمل الوظائف الشاغرة:

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- مساعد إداري.

- موظف استقبال.

- موظف مشتريات.

- مراقب عمال.

- محاسب.

- فني هاتف.

- مدير مشروع.

- فني سنترال.

- سكرتير. - فني أعمال كهربائية.

- فني مولدات.

- مراقب عمال طرق.

- فني دعم.

- مطوّر تطبيقات أوراكل.

- كهربائي الفولطية المتوسطة.

- مشغل حاسب ألي.

- مهندس مدني.

- مشغل حاسب آلي.

- مفتش التصاريح.

- مشغل معدات ثقيلة.

- مهندس ميداني.

- فني شبكات.

- حرفي في الورشة.

- مشغل معدات ثقيلة.

- فني معدات.

- كبير الميكانيكيين.