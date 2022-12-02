اتفرج أشهر 3 شخصيات غير متوقعة خطفت الأنظار في كأس العالم بقطر ونالت شهرة عالمية واسعة !! ( صور )

الرياض - محمد الاطلسي - أشهر الشخصيات في مونديال قطر 2022 ومن أبرز الشخصيات التي جاءت في مونديال قطر كذلك هو الشاب المصري أحمد البسيوني وأول عربة كبدة في المونديال، وهو الذي يعمل مدير في أحد مصانع الأدوية، كما أنه يقوم بعدد من الأنشطة المختلفة في الدوحة، والذي قد تمكن من تحقيق شهرة كبيرة لكونه صاحب عربة كبدة في قطر بشكل عام، وهو ما جعله يخطف الأنظار إليه من قبل المشجعين في البطولة، والذي لقي إقبال كبير، حيث توجدة عربية الكبدة الخاصة به جانب إحدى محطات المترو

بالإضافة إلى الأمير القطري عبد الرحمن بن فهد بن جاسم الذي قد نال إعجاب الملايين على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قد قامت الكاميرا برصده أثناء تواجده في المدرجات الخاصة بأحد المباريات، وذلك بعدما ظهر رد فعله أثناء التشجيع وكأنه تميمة كأس العالم.

▪ سبحان الله ..تشافي رجل يمني من ورم خبيث نتيجة تعاطية لهذه العشبة المعجزة التي حيرت الأطباء..تابع التفاصيل

▪ لن تصدقوا ماذا فعل أمير قطر السابق في مبارة السعودية بكأس العالم والمفاجأة في ردة فعل زوجته الشيخة موزة!

شهدت بطولة كأس العالم 2022 التي تقام في دولة قطر هذه النسخة، شهرة بعض الشخصيات التي نالت شهرة على نطاق واسع على مستوى العالم بشكل عام، وذلك بعيدا عن كرة القدم ذاتها، حيث أكثر كلا من هذه الشخصيات بدور أو موقف قد انتشر بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، ونستعرض من خلال هذه السطور أبرز الشخصيات الشهيرة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

شخصيات شهيرة في بطولة كأس العالم 2022 ولعل أبرز الشخصيات التي كانت قد اشتهرت بشكل كبير خلال بطولة كأس العالم هو الشاب الكيني أبو بكر عباس، حيث يعتبر أبو بكر عباس هو شاب كيني قد استطاع أن يحصل على عمل كمرشد في قطر لمشجعي المونديال، والذي يكن عمله في أن يقوم بتوصية للمشجعين طريق محطة المترو، والذي قد اشتهر بشكل كبير باسم رج المترو، حيث إنه تمكن من خلال طريقته الجذابة أن يتمكن من لفت الأنظار، والذي قد جعل الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير، وذلك بدلا من أن يكون عمله ممل فقد أصبح أيقونة خاصة بالمترو في بطولة مونديال كأس العالم 2022 خلال الأيام الأخيرة.