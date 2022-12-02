السعر الان ..تسعيرة جديدة ومفاجئة لأسعار صرف العملات في آخر تحديث مسائي

الرياض - محمد الاطلسي - آخر تحديث لأسعار صرف العملات في عدن وصنعاء وحضرموت مساء اليوم الجمعة، 02/كانون الأول/2022، والتي جاءت على النحو التالي:

عدن

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دولار أمريكي: 1121 | 1100

ريال سعودي: 297 | 293

حضرموت

دولار أمريكي: 1144 | 1118

ريال سعودي: 303 | 299

صنعاء

دولار أمريكي: 563 | 555

ريال سعودي: 149 | 147