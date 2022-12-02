السعودية : اصدار قرار عاجل بشأن هذا الأمر الهام !!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر المدير العام للتعليم بمحافظة جدة ، الدكتور نايف بن عابد الزارع، تعميما لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية والمعاهد (بنين - بنات) ورياض الأطفال ، بشأن تعليق الدراسة.

حيث أكد أن تعليق الدراسة يشمل كافة منسوبي ومنسوبات المدرسة.

▪ ليس من آل سعود.. هذا هو الرجل البسيط الذي غير وجه المملكة وكان سبباً في الثراء الفاحش الذي تعيشه السعودية الان

▪ بشارات لمرضى القلب..الكشف عن عشبة جبارة لها مفعول مذهل في معالجة مشاكل القلب ..تعرف عليها

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw