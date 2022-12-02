مواطن قطري يفاجئ الجميع و يطالب بإغلاق الحدود و منع السعوديين من الخروج لهذا السبب!!

الرياض - محمد الاطلسي -

▪ السعودية : اصدار قرار عاجل بشأن هذا الأمر الهام !!

▪ ليس من آل سعود.. هذا هو الرجل البسيط الذي غير وجه المملكة وكان سبباً في الثراء الفاحش الذي تعيشه السعودية الان

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

�جه مواطن قطري رسالة إلى السعوديين المتواجدين في قطر ، مطالبا بغلق الحدود بين قطر والمملكة ، حتى يظل السعوديين داخل قطر لنهاية المونديال ، مؤكدا " أنتم شعب عسل ". السعوديين أنتم خسرتوا صح؟ .. أول شيء سكروا حدود قطر ، ما نقبل أي سعودي يطلع ، لو سمحتم خليكم مكانكم نحن مستأنسين من وجودكم هنا ، في كل مكان موجود سعودي يسولف ويضحك . وتابع، لأنكم خسرتم تجمعون أغراضكم وتريدون تروحون ، خليكم معانا في المونديال ننبسط بوجودكم ، والله روحتكم تضايقنا فقط نبي وجودكم .. أنتم شعب عسل يٌحيي أي مكان . وأضاف ، حتى رغم الخسرة أقعدوا معانا ، أننا خسرنا شوفتونا خرجنا من قطر .. لا ما طلعنا خليكم معانا .