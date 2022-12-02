أمر ملكي عاجل صادر عن الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن هذا الأمر قبل قليل

الرياض - محمد الاطلسي - ما زال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يواصلون دعمهم للدول الإسلامية والعربية، وذلك باعتبار أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأم والتي تلعب دوراً محورياً في المنطقة بأكملها.

قرار سعودي بامر الملك و ولي العهد

▪ السعودية : اصدار قرار عاجل بشأن هذا الأمر الهام !!

▪ ليس من آل سعود.. هذا هو الرجل البسيط الذي غير وجه المملكة وكان سبباً في الثراء الفاحش الذي تعيشه السعودية الان

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حيث أمر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد اليوم بأن يقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمديد أجل الوديعة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لباكستان، والبالغ قيمتها 3 مليار دولار، وذلك لصالح البنك المركزي الباكستاني.