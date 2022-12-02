اليمن : وصول قيادات بارزة إلى هذه المحافظة والإعلان عن هذا الأمر الهام

الرياض - محمد الاطلسي - وصل العشرات من القيادات السياسية والحزبية وبرلمانيين وشخصيات اجتماعية إلى الساحل الغربي، أمس الخميس، عبر مطار المخا الدولي؛ للمشاركة في إحياء الذكرى الـ5 لثورة الثاني من ديسمبر.

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ولدى وصولهم مدرج المطار، أشاد جميعهم بمستوى الإنجاز فيه، وبجهود العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح في إنشاء هذا المطار الحيوي، بدعمٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مؤكدًين أن الاهتمام بمشاريع البنية التحتية يعكس ثقافة الدولة في توفير الخدمات والمشاريع التي تخدم اليمنيين ككل.

وعبّروا عن سعادتهم لتواجدهم في مدينة المخا، في هذه اللحظة التاريخية التي يتأهب فيها اليمنيون لإحياء الذكرى الخامسة لثورة الثاني من ديسمبر، التي سجلت فصلًا جديدًا من فصول النضال الوطني ضد الإمامة وفلولها وخلّدت شهيدين من أنبل من أنجبتهم اليمن، وهما الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ورفيق دربه الأمين عارف عوض الزوكا.

ودعا الجميع، كافة القوى والمكونات الوطنية اليمنية إلى توحيد الصف وتجاوز الماضي، والارتقاء بالخطاب الوطني بالشكل الذي يخدم معركة اليمنيين ضد ذراع إيران في اليمن؛ منوهين بعظمة ثورة الثاني من ديسمبر التي شكلت امتدادًا طبيعيًا لثورة اليمنية الخالدة الـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر المجيدتين