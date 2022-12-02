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مفاجأة ..انخفاض خيالي وصادم لسعر المشتقات النفطية في هذه المحافظات اليمنية ..السعر الجديد

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الرياض - محمد الاطلسي - النفطية في عدن البنزين (مستورد) = 19,500 ريال (20 لتر) – الديزل (مستورد) = 23,000 ريال (20 لتر) أسعار المشتقات النفطية في البنزين (محلي) = 3,500 ريال (20 لتر) – البنزين (تجاري) = 22,000 ريال (20 لتر) – الديزل (تجاري) = 24,000 ريال (20 لتر) أسعار المشتقات النفطية في تعز البنزين (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر) – الديزل (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)  

أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ السعودية : اصدار قرار عاجل بشأن هذا الأمر الهام !!

▪ ليس من آل سعود.. هذا هو الرجل البسيط الذي غير وجه المملكة وكان سبباً في الثراء الفاحش الذي تعيشه السعودية الان

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البنزين (مستورد) = 19,000 ريال (20 لتر) – الديزل (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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