الاعلان عن خبر هام و سار لجميع اليمنيين بعد لقاء جمع رئيس الإمارات مع رشاد العليمي.. تفاصيله

الرياض - محمد الاطلسي - بحث محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة .. العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها .

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ورحب بن زايد - خلال اللقاء الذي جرى اليوم في قصر الشاطىء - برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، واطلع منه على آخر المستجدات على الساحة اليمنية. كما بحث الجانبان سبل دعم السلام في اليمن وتخفيف المعاناة عن شعبه وتحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والبناء.

من جانبه هنأ العليمي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء، وعبر عن شكره لسموه لحسن الاستقبال، مثمناً الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن وشعبه على مختلف المستويات