مفاجأة.. السعودية لأول مرة تصدر قانون جديد هام يتعلق بأموال جميع المقيمين .. تابع التفاصيل !

الرياض - محمد الاطلسي - قام المحامي عاصم العثماني ، بالكشف عن التعديلات الجديدة التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية على نظام التنفيذ الخاص في التعاملات مع الأجانب المقيمين في أراضي المملكة . ونشر العثماني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على"تيك توك" ، وحذر فيه كل مواطن يملك أموال لدى أجنبي .

وقال في مقطع الفيديو الخاص به " الأسبوع الماضي صدر تعديل جديد على قرار التنفيذ ، من الضروري تعرفه خاصة إذا كان لك أموال لدى أي أجنبي " وتابع ، إذا كنت تطلب من أجنبي مبلغ مالي معين ، وصدر عليه حكم ، وراح الحكم لمحكمة التنفيذ ولكن للأسف حساب الأجنبي ليس به مبلغ مالي يٌكفي مبلغ المطالبة ، وصدر عليه قرار رقم "46 " بمعنى منعه من السفر ووقف تعاملاته البنكية .

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وأضاف ، وفي وقت من الأوقات الأجنبي نفسه ارتكب جريمة معينة وصدر عليه قرارا بالترحيل ، سابقا كان هذا الأجنبي لا يستطيع السفر حتى يتم تنفيذ قرار سداد ما عليه من أموال وأردف ، لكن في التعديل الجديد لا يتم ذلك ، فإذا كان الأجنبي عليه مطالبة أم لا ، عندما يصدر عليه قرارا بالترحيل يتم ذلك فورا ، ويتم ترحيله خارج المملكة .

واستطرد قائلاً ، لذلك الحل الأمثل للتعامل مع أجانب في معاملات قد ينتج عنها في المستقبل مطالبات أجنبية ، تجعل هذا الأجنبي يأتي لك بكفيل غارم سعودي ، بحيث إذا صدر قرار ترحيل على الأجنبي تأتي بالغارم السعودي وتٌطالب بأموالك.