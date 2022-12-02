تغير متسارع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية يتجاوز كل التوقعات..تعرف على السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي -

▪ مفاجأة.. السعودية لأول مرة تصدر قانون جديد هام يتعلق بأموال جميع المقيمين .. تابع التفاصيل !

▪ نتيجة هذا الأمر العاصمة اليمنية صنعاء تصدر قرار جديد (تفاصيل هامة)

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�جل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر، اسعاراً جديدة وانهيار كبير أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن أسعار الصرف في صنعاء : الريال السعودي شراء = 148.4 ريال يمني بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي : شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن الريال السعودي : شراء = 300 ريال يمني بيع =305 ريال يمني الدولار الامريكي شراء = 1125 ريال يمني بيع =1155 ريال يمني