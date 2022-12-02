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تغير متسارع لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية يتجاوز كل التوقعات..تعرف على السعر الآن

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

▪ مفاجأة.. السعودية لأول مرة تصدر قانون جديد هام يتعلق بأموال جميع المقيمين .. تابع التفاصيل !

▪ نتيجة هذا الأمر العاصمة اليمنية صنعاء تصدر قرار جديد (تفاصيل هامة)

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

�جل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر، اسعاراً جديدة وانهيار كبير أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن  أسعار الصرف في صنعاء :  الريال السعودي  شراء = 148.4 ريال يمني  بيع = 149 ريال يمني الدولار الامريكي :  شراء = 560 ريال يمني بيع = 565 ريال يمني أسعار الصرف في عدن  الريال السعودي :  شراء = 300 ريال يمني بيع =305 ريال يمني الدولار الامريكي  شراء = 1125  ريال يمني بيع =1155 ريال يمني

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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