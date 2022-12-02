نتيجة هذا الأمر العاصمة اليمنية صنعاء تصدر قرار جديد (تفاصيل هامة)

الرياض - محمد الاطلسي - اصدرت وزارة التربية والتعليم في صنعاء قرار جديد لجميع مدارس اليمن بتأخير الطابور الصباحي.

وفي القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم يقضي” تأخير طابور الصباح بأمانة العاصمة والمحافظات الى الساعة الثامنة والنصف ابتداءً من يوم السبت ٩ جمادى الاولى ١٤٤٤ه.

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وأشارت الوزارة في التعميم الى أهمية ‍الحفاظ على نصاب الحصص للمعلمين وقت الدوام المدرسي

ووضحت الوزارة في التعميم ان هذا القرار اتخذ نظرا للتنبيهات والتحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد بتدني درجة الجرارة في المرتفعات الجبلي

وتابعت في التعميم الصادر يوم الأربعاء”: ان هذا القرار جاء نتيجة لاستمرار الاجواء الباردة نسبيا اثناء ساعات الصباح الباكر وحفاظا على ابناءنا الطلاب والطلبات

واستثنى القرار المناطق الساحلية والصحراوية

واكدت الوزارة في القرار بضرورية وضع المعالجات اللازمة في المدارس التي تعمل فترتين بما يضمن الحفاظ علة نصب الحصص اليومية